A Rádio Boa Nova, sediada no concelho limítrofe de Oiveira do Hospital, avança a notícia do acidente com a equipa de cinco bombeiros que foram apanhados pelo incêndio. Três estiveram desaparecidos e acabaram por ser encontrados mortos.

O presidente da câmara disse que “não é oficial ainda, mas são três mortos”, disse Ricardo Cruz, à Lusa.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que morreu um bombeiro e duas bombeiras, depois de o carro ter sido apanhado pelas chamas.

*Com Lusa.