Alertados de que estaria a ocorrer um furto de pinhas, da espécie “pinus pinea”, no interior de uma exploração agrícola, os militares tentaram localizar os suspeitos, que se colocaram em fuga, acabando um deles por ser detido no local do furto e o outros dois nas imediações, refere a GNR em comunicado.

No decorrer da ação foram apreendidos 196 quilos de pinhas de pinheiro-manso, com um valor estimado de 176 euros; um automóvel; 15 sacas de plástico de 30 quilos; duas varas com gancho metálico usadas na apanha das pinhas e um par de luvas.

Os detidos, um dos quais com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha. A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Bombarral.