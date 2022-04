Em comunicado, a GNR informa que na Operação “Páscoa 2022”, que decorreu entre quinta e segunda-feira (dias 14 e 18), fiscalizou 25.614 condutores: 370 conduziam com excesso de álcool e, destes, 212 foram detidos por apresentarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Foram igualmente detidos outras 109 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Nas ações desencadeadas pelos militares da GNR foram registadas 5.969 contraordenações, 3.342 das quais por excesso de velocidade, 445 por falta de inspeção periódica obrigatória e 149 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

A GNR dá ainda conta de 131 contraordenações por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 279 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 192 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Neste período, a GNR registou 850 acidentes rodoviários, de onde resultaram três vítimas mortais e 28 feridos graves.

Relativamente aos acidentes que envolveram vítimas mortais registadas pela GNR, ocorreram nos concelhos de Braga (despiste de velocípede), Vila Real (despiste de motociclo) e Monforte (despiste de ligeiro de passageiros).