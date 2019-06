O Ministério Público da Holanda vai acusar quatro pessoas por homicídio no caso da queda, com um míssil russo, de um avião de passageiros na Ucrânia em 2014. O julgamento começará em março de 2020, anunciaram esta quarta-feira as autoridades holandesas.

A equipa internacional que investiga a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, atingido em 2014 na Ucrânia por um míssil identificado como russo e vitimando 298 pessoas, anunciou esta quarta-feira que vão ser acusados três russos e um ucraniano suspeitos de envolvimento no caso. Os investigadores identificaram como suspeitos os russos Serguei Dubinski, Igor Girkin e Oleg Pulatov, assim como o ucraniano Leonid Karchenko. Os quatro estão a ser processados pelo Ministério Público holandês. "Um julgamento começará a 9 de março de 2020", afirmou à imprensa Silene Fredriksz, que perdeu um filho e sua nora na tragédia, pouco depois de um encontro das famílias das vítimas com as autoridades holandesas sobre a investigação. Todos os 298 passageiros e tripulação que voavam de Amesterdão para Kuala Lumpur morreram no dia 17 de julho de 2014, quando um míssil atingiu o avião em pleno voo.