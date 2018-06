Três vulcões da Guatemala, entre os quais o Vulcão do Fogo, que entrou em erupção há duas semanas provocando 110 mortos e 197 desaparecidos, projetaram na sexta-feira cinzas e lava, colocando em alerta habitantes e autoridades, foi hoje divulgado.

Além do Vulcão de Fogo, a atividade do Pacaya, localizado a trinta quilômetros da capital, a Cidade da Guatemala, e do Santiaguito, a cerca de 110 km a oeste, também aumentou significativamente, de acordo com um relatório do Instituto de Vulcanologia (Insivumeh) citado pela agência France Presse.

O Instituto de Vulcanologia recomendou ao Coordenador Nacional de Redução de Desastres (Conred) que esteja alerta, pois o Vulcão de Fogo e o Santiaguito podem provocar correntes de lava, deslizamentos de terra e sedimentos vulcânicos, que destroem tudo à sua passagem.

O relatório do Insivumeh - Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia revela que o Vulcão do Fogo registra todos os dias entre cinco e sete explosões fracas a moderadas que expelem cinzas a cerca de mil metros acima da cratera e causam deslizamentos de terra e sedimentos vulcânicos.

O Santiaguito tem uma atividade vulcânica semelhante, enquanto o Pacaya também expulsa cinzas e um rio de lava incandescente que desce lentamente ao longo de uma de suas encostas.

A 03 de junho, o Vulcão de Fogo causou morte e desolação, especialmente na localidade de San Miguel los Lotes, onde todos os dias são procurados muitos desaparecidos entre toneladas de entulho, apesar de o trabalho ser frequentemente suspenso devido a condições climáticas que criam riscos de deslizamentos.