“Expressamos a nossa profunda preocupação quanto à adoção, pelo parlamento húngaro, de legislação discriminatória em relação às pessoas LGBTQI (lésbicas, ‘gays’, bissexuais, transgénero, ‘queer’ e intersexuais) e que viola o direito à liberdade de expressão sob o pretexto de proteger as crianças”, escreveram os 13 Estados-membros.

A declaração, divulgada à imprensa, foi debatida esta tarde, no Luxemburgo, numa reunião dos ministros dos Assuntos Europeus dos 27.

Redigido por iniciativa da Bélgica, o texto foi assinado por mais 12 Estados-membros: Holanda, Luxemburgo, França, Alemanha, Irlanda, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Estónia, Letónia e Lituânia.

“Instamos a Comissão Europeia, enquanto guardiã dos tratados, a utilizar de imediato todos os instrumentos ao seu dispor para garantir o pleno respeito do direito europeu, incluindo recorrer ao Tribunal de Justiça da UE”, lê-se no documento

Portugal não consta entre os países subscritores do documento. O SAPO24 contactou o gabinete de comunicação da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, não tendo obtido resposta até à data.

Entretanto, Ana Paula Zacarias, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, justificou a posição portuguesa com o "dever de neutralidade" que o país tem enquanto presidência do Conselho da UE.

“Não assinei o documento porque assumimos atualmente a presidência e temos um dever de neutralidade. Estava a decorrer ao mesmo tempo o debate no Conselho [os Estados-membros debateram hoje o respeito pelo Estado de direito na Hungria e na Polónia], e nós temos o papel de ‘mediador honesto’ que tem um preço: o preço é o de que não pudemos assinar o documento hoje”, afirmou.

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus falava em conferência de imprensa após ter presidido à última reunião do Conselho de Assuntos Gerais da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), que decorreu hoje no Luxemburgo.

Ana Paula Zacarias afirmou, todavia, que a “posição de Portugal é muito clara no que se refere à tolerância, ao respeito pela liberdade de expressão, e aos direitos das pessoas LGBTIQ. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre a posição de Portugal nesta questão”, salientou a responsável.

Afirmando assim que é “claro” que teria assinado a carta se tivesse sido a título individual, Ana Paula Zacarias reiterou que a declaração não foi assinada por Portugal porque o país assume atualmente a liderança do Conselho da UE.

A secretária de Estado relembrou assim as palavras que pronunciou hoje de manhã à entrada para o Conselho de Assuntos Gerais, onde referiu que “as cores do arco-íris unem a diversidade”, em referência às críticas feitas pela Hungria à autarquia de Munique por querer iluminar o seu estádio com as cores associadas à comunidade LGBT.

“Acho que a declaração desta manhã foi muito clara relativamente à posição que temos sobre este assunto”, afirmou a responsável.

A Hungria aprovou a 15 de junho uma lei proibindo “a promoção” da homossexualidade junto de menores de 18 anos, o que desencadeou a inquietação dos defensores dos direitos humanos, numa altura em que o Governo conservador de Viktor Orbán multiplica as restrições à comunidade LGBT.

O novo diploma húngaro “introduz uma proibição da ‘representação e da promoção de uma identidade de género diferente do sexo à nascença, da mudança de sexo e da homossexualidade’ junto de pessoas com menos de 18 anos”, indicam os países signatários, condenando “uma forma flagrante de discriminação assente na orientação sexual, na identidade e na expressão do género”.

“A inclusão, a dignidade humana e a igualdade são valores fundamentais da nossa União Europeia, e não podemos transigir quanto a esses princípios”, sustentam.

“A estigmatização das pessoas LGBTQI constitui uma violação manifesta do seu direito fundamental à dignidade, tal como consagrado na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e no direito internacional”, sublinham os 13 signatários no documento.

Segundo a chefe da diplomacia belga, Sophie Wilmès, trata-se de “um apelo claro à ação”.

“A Europa dos valores não é um menu ‘à la carte’”, afirmou a ministra, citada em comunicado.

“Nós temos a obrigação de dizer aos nossos parceiros quando estamos profundamente convictos de que eles escolheram o caminho errado”, acrescentou.

O chanceler do Luxemburgo, Jean Asselborn, disse que a aprovação desta legislação na Hungria é simplesmente "indigna da Europa", porque "as pessoas têm o direito de viver como quiserem, não estamos na Idade Média". Já o ministro francês dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, disse que a lei húngara "cria claramente uma discriminação contra a orientação sexual, contra a homossexualidade, a qual compara com uma forma de ameaça, ou propaganda".

O vice-ministro alemão de Assuntos Europeus, Michael Roth, denunciou disposições que "violam claramente os valores da União Europeia".

A legislação húngara já tem sido alvo preocupação por parte das instâncias europeias há vários anos, mas este caso em concreto de limitação dos direitos LGBTQI+ surge num contexto muito particular: não só a lei foi aprovada em junho, mês do orgulho LGBTQI+, como ocorreu em pleno Euro2020, sendo Budapeste uma das capitais europeias anfitriãs do torneio.

Uma das ramificações desta controvérsia foi a iniciativa da cidade de Munique em iluminar o estádio Allianz Arena com as cores do arco-íris no jogo entre Alemanha e Hungria, que decorre esta quarta-feira às 20:00. A UEFA rejeitou a iniciativa, assumindo a sua neutralidade — o que mereceu elogios do estado húngaro e condenação de vários setores políticos e do mundo do futebol. De resto, a cidade bávara já fez saber que vai avançar à mesma com a iluminação, não obstante as possíveis sanções.

"Notícias falsas"

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjarto, já veio rejeitar as críticas europeias e afirmou que são "notícias falsas".

De acordo com o ministro húngaro, a polémica legislação não está "direcionada contra nenhuma comunidade na Hungria, apenas contra os pedófilos".

"Esta lei não diz nada sobre a orientação sexual dos adultos. Ela constata apenas que, enquanto as crianças forem menores de 18 anos, a sua educação sexual é responsabilidade exclusiva dos pais, é só isso", insistiu. Szijjarto acrescentou que a votação no Parlamento húngaro é "uma competência nacional que não deve ser questionada".

A Hungria já é alvo de outros processos por parte da UE, assim como a Polónia, por denúncias de abusos contra o Estado de Direito.

Neste contexto, os ministros desses dois países deverão dar explicações aos seus pares na reunião desta terça-feira.

Esta será a quarta audiência para o governo polaco, acusado de atacar a independência do poder judiciário. E será a terceira para a Hungria, acusada de ameaçar a independência dos juízes, assim como de cometer violações da liberdade de expressão e dos direitos dos migrantes e refugiados, em particular.

[Notícia atualizada às 19:01 — Inclui declarações de Ana Paula Zacarias]