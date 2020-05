Segundo a sentença, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o tribunal julgou procedente a ação intentada pela TVI e anulou a deliberação tomada pelo Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em julho de 2019, considerando existir “erro nos pressupostos de facto e de Direito e no que demais consta da fundamentação”.

Em causa está uma reportagem emitida em 17 de janeiro desse ano na rubrica “Jornalismo de Investigação por Ana Leal” do “Jornal das 8”, com o título “Contratação de prestação de serviços pela Câmara Municipal de Loures ao genro de Jerónimo de Sousa [secretário-geral do PCP]".

A peça sugeria que o genro do líder comunista teria sido beneficiado pelo município de Loures, um executivo da CDU, liderado pelo comunista Bernardino Soares, através de contratos de ajuste direto para a manutenção de paragens de autocarro e outro mobiliário urbano, supostamente por quantias avultadas.

Quatro dias depois, a ERC abriu um procedimento oficioso na sequência de uma participação apresentada por Tiago Martins. Em 24 de janeiro, o PCP apresentou no mesmo organismo uma denúncia, que foi integrada no procedimento.

Em julho último, a ERC considerou que a TVI “não cumpriu cabalmente com os deveres de precisão, clareza, completude, neutralidade e distanciamento” no tratamento do caso, optando por “uma reportagem marcadamente sensacionalista” que contribuiu para “uma apreensão desajustada dos acontecimentos por parte dos telespetadores”.