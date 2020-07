“As conclusões do tribunal reforçam a nossa convicção de que o processo-crime mais não pretendeu do que amedrontar, por via do ataque ao presidente do SEAL, todos os trabalhadores que ousem defender a dignidade do seu posto de trabalho”, refere um comunicado hoje divulgado pelo Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística (SEAL).

“A decisão de não pronúncia também terá que ser entendida como o reconhecimento de que muitas das acusações que fizemos ao comportamento do patronato, se não todas, eram comprovadamente verdade e, a ser assim, serão do foro criminal factos reais que estão na base de algumas das denúncias que publicámos, as quais, a cada dia que passa, mais se comprovam, nos indignam e nos impelem a agir”, acrescenta o documento.

Na base da queixa-crime contra o presidente do SEAL, estavam, entre outras, as acusações de António Mariano à FOZPOR de assédio moral, perseguição e chantagem salarial sobre os trabalhadores filiados naquele sindicato.

Na queixa-crime, a FOZPOR referia também as acusações imputadas à empresa numa carta dirigida por António Mariano ao porto espanhol de Castellon e um texto em que o presidente do SEAL apelava à solidariedade internacional dos estivadores face à situação dos trabalhadores do porto da Figueira da Foz, acusações que a empresa alegava serem falsas e difamatórias.