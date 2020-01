Em resposta escrita a questões enviadas pela agência Lusa, o TC aponta que “deu ontem [quinta-feira] entrada, na 4.ª secção da Secretaria Judicial, um documento do partido Chega a dar conhecimento das alterações à declaração de princípios”.

Questionado sobre o assunto, o presidente do Chega, André Ventura, ficou surpreendido com esta informação e afirmou que naquele dia “o partido não enviou nenhuma comunicação” ao TC.

“Falei com todos os ‘vices’, com a mesa e com o secretariado e ninguém enviou nada ontem. A única comunicação foi feita logo a seguir à convenção” nacional — o “órgão supremo” do Chega – realizada no final de junho passado, em Oeiras, distrito de Lisboa, adiantou.

Em declarações à agência Lusa, André Ventura justificou que “o ponto dois dos estatutos é a declaração de princípios” e que, durante essa convenção, os estatutos foram alterados.

O líder do Chega alegou que o documento entregue ao TC aquando da formalização do partido era “apenas um projeto de estatutos”, texto que passou a definitivo com os contributos da convenção fundadora.