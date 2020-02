"É uma excelente notícia. É a luz verde que aguardávamos para arrancar com as obras", disse o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.

Em comunicado, aquela autarquia do distrito de Bragança indica que a obra tem um investimento de 660 mil euros, suportados pela Secretaria-Geral da Administração Interna, sendo a execução e promoção da empreitada da responsabilidade do município.

"A notificação do TdC chegou esta semana, numa altura em que os militares da GNR já se tinham mudado para as instalações provisórias onde irá funcionar o quartel enquanto durarem as obras", adiantou a fonte.

Os trabalhos de reabilitação e requalificação devem durar cerca de um ano e, nesse período, o posto da GNR irá funcionar "provisoriamente" no edifício das Piscinas Municipais.

O autarca de Macedo de Cavaleiros reafirma que "a reabilitação era uma necessidade premente face às poucas condições de trabalho com que se deparavam os militares e que afetavam a sua produtividade".

"Estamos a falar de pessoas e, se as condições de trabalho não são as melhores, não podemos esperar que se sintam motivadas no desempenho das suas funções", indicou.

O município do distrito de Bragança assinou no dia 11 de janeiro com o Ministério da Administração Interna o contrato de financiamento, em que o Governo custeia a obra com quase 660 mil euros e o município fica responsável pelos procedimentos para a execução dos trabalhos.

Desde 2015 que as obras do quartel estavam contempladas com 472 mil euros, mas nunca avançaram devido, segundo o autarca, "a uma série de especificidades exigidas que não estariam a ser cumpridas".

No últimos anos foram feitas alterações ao projeto com um acréscimo de cerca de 190 mil euros ao financiamento que Benjamim Rodrigues entende ser "um valor adequado" para os trabalhos que irão ser faseados.

As obras de requalificação do edifício da GNR de Macedo de Cavaleiros incluem a requalificação e a ampliação do atual edifício.