No despacho judicial a que o canal teve acesso, os juízes deixam cair três crimes imputados a Ricardo Salgado: falsificação de documento e infidelidade.

Em causa estão os crimes de falsificação de documento e infidelidade de que o ex-banqueiro era acusado.

Ao todo, sete arguidos beneficiam desta prescrição, incluindo Amílcar Morais Pires e Francisco Machado da Cruz, avança a SIC Notícias. Um antigo funcionário do BES já não vai ser julgado.

Recorde-se que o julgamento do processo BES/GES vai começar no próximo dia 15 de outubro, no Campus da Justiça, em Lisboa, segundo um despacho da juíza Helena Susano.

O que vai acontecer neste julgamento?

O julgamento do processo-crime Universo Espírito Santo vai arrancar mais de uma década após o colapso do Grupo Espírito Santo (GES), em agosto de 2014, e tem como principal arguido o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, que foi acusado de 65 crimes, entre os quais associação criminosa, corrupção ativa, falsificação de documento, burla qualificada e branqueamento.

Considerado um dos maiores processos da história da justiça portuguesa, este caso agrega no processo principal 242 inquéritos, que foram sendo apensados, e queixas de mais de 300 pessoas, singulares e coletivas, residentes em Portugal e no estrangeiro.

Segundo o Ministério Público, a derrocada do GES terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.