A providência cautelar tinha sido interposta em tribunal pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), concessionária do parque de campismo situado na margem esquerda do Mondego, junto ao rio, para tentar evitar a posse administrativa do espaço, deliberada pela Câmara Municipal da Figueira da Foz e agendada para sábado, 01 de agosto.

Em declarações à agência Lusa, João Queirós, presidente da FCMP, confirmou a aceitação da providência cautelar por parte do tribunal, referindo que esta intervenção judicial, "em princípio, impede" o despejo imediato de campistas e caravanas.

"Mas continuo a dizer que o nosso objetivo é ter espaço para negociar e levar as coisas a bem. Nós não queremos criar problemas à Câmara Municipal, mas o presidente [da autarquia] resolveu radicalizar", acrescentou o responsável federativo.

"Estou satisfeito [pela decisão]. Nós não podemos implodir o parque, temos de conversar", reafirmou.