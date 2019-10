A juíza de instrução Susana Mão de Ferro ouviu hoje, durante toda a tarde, o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes da Câmara Municipal do Funchal, Francisco Andrade.

“O terceiro arguido [o ex-presidente da Câmara Municipal] não vai ser ouvido. Eu, por acaso, requeri a audição do arguido, mas a juíza recusou. Ela diz que não se justifica”, explicou o advogado Américo Silva Dias, que representa duas famílias, uma com vítimas mortais, outra com feridos.

Uma nova audiência está marcada para o dia 08 de novembro, para ouvir testemunhas apresentadas pelo arguido Francisco Andrade, pelo que não se prevê para já uma data para o debate instrutório.

Segundo o tribunal, as diligências neste processo serão à porta fechada e apenas o debate instrutório será aberto ao público.

A primeira audição da fase de instrução arrancou em 04 de outubro, com Idalina Perestrelo – responsável pelos pelouros do Ambiente Urbano, Espaços Verdes e Públicos – e prosseguiu hoje com o chefe da Divisão de Jardins e Espaços Verdes da Câmara Municipal do Funchal.