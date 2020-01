Em comunicado, a empresa recorda que o encerramento, na passada sexta-feira, ocorreu “no seguimento da forte acumulação de água no terreno que ultrapassou o nível de alerta de 30 milímetros de precipitação em três dias consecutivos”.

“Tal como já aconteceu no passado mês de dezembro, esta decisão teve como objetivo garantir as condições de segurança de pessoas e bens e tem por base as recomendações definidas pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), as quais definem que em situações de ocorrência contínua de forte pluviosidade, deverá ser interdita a circulação neste troço dado o maior risco de instabilidade da zona superior da encosta adjacente à EN114”, acrescenta.

O troço da EN114 entre o quilómetro 76 (entroncamento com a travessa da Calçada) e o quilómetro 77 (entroncamento com estrada para a Estação), na ligação entre o planalto de Santarém e a centenária ponte sobre o Tejo D. Luís, foi afetado pela derrocada da encosta de Santa Margarida em agosto de 2014 e reaberto ao trânsito em julho de 2019 apenas no sentido descendente, continuando interditado no sentido ascendente.