Donald Trump anunciou esta quinta-feira a saída do diretor da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Scott Pruitt, que enfrentava escândalos crescentes sobre os seus gastos e conduta no cargo.

A saída de Pruitt foi anunciada na rede social Twitter pelo presidente norte-americano. Em duas mensagens, Donald Trump diz ter “aceitado a demissão de Scott Pruitt de administrador da Agência de Proteção Ambiental”.

Trump elogia depois o “trabalho fantástico” de Pruitt, trabalho por que “[estará] sempre grato”, escreve o presidente norte-americano.

Andrew Wheeler, vice confirmado também pelo Senado, deverá assumir as funções de diretor interino da EPA, anuncia também Donald Trump, que diz não ter dúvidas de que “Andy vai continuar” com a “grande e duradoura agenda para a EPA” proposta pelo atual presidente dos Estados Unidos. “Fizemos progressos tremendos e o futuro da EPA é muito risonho”, conclui Trump.

Scott Pruitt, proposto pelo presidente Donald Trump, tem gerado controvérsia desde que foi nomeado, pelas suas declarações públicas, em que se afirmava cético das mudanças climáticas.

O até agora responsável da EPA venceu a votação do senado com 52 votos a favor e 46 contra, tendo beneficiado ainda do voto dos senadores democratas Joe Manchin, de West Virginia, e Heidi Heitkamp, do Dakota do Norte, e conta com o voto contra da republicana, Susan Collins, do Maine, numa votação em fevereiro de 2017.

Tanto West Virginia como o Dakota do Norte são dois Estados com uma forte dependência de mineração e do petróleo, refere a agência noticiosa Efe.

Com a ratificação de Pruitt, o procurador-geral de Oklahoma, os Estados Unidos preparavam-se para reverter as políticas agressivas de defesa do meio ambiente e contra as mudanças climáticas, conduzidas pelo presidente antecessor, Barack Obama.