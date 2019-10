Donald Trump já tinha avisado que tomaria medidas sérias contra a Turquia se este país ultrapassasse limites razoáveis na ofensiva militar contra as milícias curdas no nordeste da Síria e hoje acabou por anunciar “sanções severas” contra o regime do Presidente turco, Recep Erdogan.

Também hoje, o secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, disse que Trump ordenou a saída de todos os cerca de mil soldados que lutavam ao lado das milícias curdas contra o Estado Islâmico, para proteger a sua integridade física, no cenário da ofensiva turca.

Ao mesmo tempo, o Presidente dos EUA disse que estava em conversas com o Congresso para a aplicação de sanções contra a Turquia.

“Estou a negociar com o senador Republicano Lindsey Graham e outros membros do Congresso, incluindo Democratas, para a imposição de sanções severas à Turquia. O (Departamento do) Tesouro está preparado”, escreveu hoje Donald Trump na sua conta pessoal da rede social Twitter.

Trump responde assim ao apelo feito por Lindsey Graham que, embora seja um forte apoiante do Presidente, tinha criticado a decisão da retirada de tropas da Síria, abandonando os aliados curdos na Síria à mercê da ofensiva militar turca.

Nos últimos dias, os EUA têm feito apelas ao Presidente turco para que cesse a operação militar e hoje, de acordo com o secretário de Defesa, Donald Trump ordenou a saída imediata e total do contingente militar no norte da Síria.