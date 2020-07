O Departamento do Trabalho divulgou hoje que a economia norte-americana criou em junho 4,8 milhões de empregos, graças à reabertura da atividade, o que permitiu baixar a taxa de desemprego para 11,1%.

Em maio, a taxa de desemprego nos Estados Unidos (EUA) tinha ficado em 13,3% e os 4,8 milhões de empregos que surgiram em junho representam um recorde mensal.

“Os anúncios de hoje provam que a nossa economia está a começar a vibrar novamente, em certos setores apagámos as chamas e está a correr muito bem”, afirmou Trump, que fez do desempenho da economia norte-americana, que estava num cenário ascendente mas que acabou por ser fortemente penalizada pela atual pandemia do novo coronavírus, um dos seus argumentos mais fortes na campanha para a reeleição nas presidenciais norte-americanas, agendadas para novembro deste ano.

“Vamos ter um grandioso terceiro trimestre”, garantiu o chefe de Estado norte-americano, que agendou uma breve conferência de imprensa na Casa Branca para comentar especificamente os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho.