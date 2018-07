O Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou hoje que nunca será permitido ao Irão a posse de armas nucleares, mas disse estar disposto a reunir-se com Hassan Rohani, seu homólogo iraniano, "sem condições prévias" e "quando [os iranianos] quiserem".

No decurso de uma conferência de imprensa em Washington com o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, e na sequência de um agravamento das tensões entre os dois países nas últimas semanas, Trump admitiu um encontro com o líder iraniano, mas voltou a desafiar Teerão.

“Sem condições prévias. Se querem reunir-se, reúno-me”, disse o Presidente norte-americano, alegando que este género de contactos são positivos para os Estados Unidos, e na sequência da iniciativa que manteve com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un.

No entanto, o chefe da Casa Branca avisou que “nunca deverá ser permitido” que o Irão possua armas nucleares, numa escalada da retórica contra os líderes iranianos, e após uma série de recentes comentários onde Trump chegou a admitir a possibilidade de um “conflito armado” com Teerão.