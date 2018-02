O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que é preciso fazer mais "para proteger as crianças" norte-americanas referindo-se ao massacre na escola secundária da Florida, na semana passada.

Trump vai encontrar-se hoje com pais, professores e estudantes numa audiência em que vão participar as pessoas que foram afetadas pelos massacres ocorridos nas escolas de Parkland na Florida, Columbine no Colorado e Newton no Connectictu.

Donald Trump é apoiante da American Rifle Association e não subscreveu as medidas que restringiam as atividades dos portadores de armas de fogo.

Nos últimos dias os protestos dos alunos contra Donald Trump têm vindo a intensificar-se ao mesmo tempo que a Casa Branca tenta passar a mensagem de que o chefe de Estado está disposto a ouvir novas propostas sobre o uso e porte de armas de fogo.