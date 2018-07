O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que "não há pressa" para a desnuclearização da Coreia do Norte, referindo que as relações entre os dois países "são muito boas".

“As conversações continuam e estão a correr muito, muito bem. As relações são muito boas”, afirmou o Presidente norte-americano.

Donald Trump referiu que falou sobre a situação com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, na reunião que tiveram na segunda-feira em Helsínquia, explicando que não está definido um prazo para a desnuclearização da Coreia do Norte.

“Não estamos com pressa e não existe um prazo”, disse Trump, explicando que se trata de um “processo”.

Donald Trump reuniu-se com Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, durante uma cimeira que decorreu em Singapura no dia 12 de junho, tendo afirmado que tinha ficado estabelecido o compromisso da completa desnuclearização.

No entanto, depois dessa declaração de intenções, não foi esclarecido qual o prazo e a maneira como vai decorrer o processo, cujos detalhes devem ser negociados por diplomatas dos dois países.