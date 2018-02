O presidente norte-americano, Donald Trump, acaba de completar o primeiro ano na Casa Branca, mas já prepara o terreno para a campanha de reeleição em 2020. Brad Parscale é o escolhido para comandar a iniciativa.

Numa declaração, divulgada esta terça-feira, no site sobre a atividade política de Trump, o presidente anunciou que Parscale, de 42 anos, especialista em media digitais, é o coordenador da campanha e preparará o terreno nesta função.

Por enquanto, desconhece-se se Parscale vai continuar à frente da campanha de reeleição quando começar realmente a corrida presidencial.

Na declaração, Jared Kushner, assessor especial e genro de Trump anunciou que Parscale "foi essencial em aportar uma tecnologia disciplinada e uma abordagem baseado em dados para a condução da campanha de 2016".

Antes de se dedicar à organização de campanhas políticas, Parscale havia trabalhado na Organização Trump no segmento de marketing digital.

No entanto, na campanha de 2016, ganhou notoriedade a partir de um controverso esforço para diminuir a participação eleitoral de minorias demográficas, numa campanha que se apoiou no Facebook e no Twitter.

A decisão de Trump de se empenhar na reeleição está longe de ser uma surpresa, já que ele apresentou a documentação para registar uma campanha cinco horas antes da posse presidencial, em 20 de janeiro de 2017.