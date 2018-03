O Presidente norte-americano, Donald Trump, felicitou hoje por telefone o homólogo russo, Vladimir Putin, pela sua reeleição e os dois abordaram uma possível cimeira bilateral e a coordenação para “limitar a corrida ao armamento”, informou o Kremlin.

“Donald Trump felicitou Vladimir Putin pela sua vitória na eleição presidencial [realizada no passado domingo]", indicou a Presidência russa (Kremlin), num comunicado.

A nota informativa do Kremlin acrescentou que durante a conversa telefónica os dois líderes manifestaram-se favoráveis a uma coordenação de esforços entre Moscovo e Washington para “limitar a corrida ao armamento”.

“A importância de uma coordenação de esforços para limitar a corrida ao armamento foi enfatizada” durante a conversa entre Putin e Trump, indicou o comunicado do Kremlin, acrescentando que os dois líderes abordaram ainda a possível realização de um encontro ao mais alto nível.

"Foi dada uma especial atenção à questão da realização de uma possível reunião ao mais alto nível”, referiu a Presidência russa.

O Kremlin esclareceu ainda que os dois líderes não conversaram sobre o caso do envenenamento do ex-agente duplo russo Serguei Skripal e a sua filha, Yulia, com um agente neurotóxico em solo britânico, cuja responsabilidade está a ser atribuída a Moscovo.

Questionado pela agência russa Interfax se este caso, que está a causar fortes tensões entre Moscovo e o Ocidente, foi abordado por Trump e Putin durante a conversa telefónica, o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, respondeu apenas que “não”.

Vladimir Putin foi reeleito no domingo passado com 76,67% dos votos.

De acordo com os últimos dados da Comissão Eleitoral Central, Putin obteve o apoio de 56,1 milhões de cidadãos, mais 10,5 milhões que na eleição de 2012, quando regressou ao Kremlin após um mandato de quatro anos como primeiro-ministro.O Presidente norte-americano, Donald Trump, felicitou hoje por telefone o homólogo russo, Vladimir Putin, pela sua reeleição e os dois abordaram uma possível cimeira bilateral e a coordenação para “limitar a corrida ao armamento”, informou o Kremlin.

Putin, de 65 anos, venceu as suas primeiras eleições em março de 2000, três meses depois de receber o poder das mãos do primeiro Presidente eleito democraticamente na história da Rússia, Boris Ielstin.