O republicano Donald Trump disse hoje que não acredita que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai abandonar a disputa pela Casa Branca em 2024, apesar do desempenho dececionante no debate televisivo ter gerado alarme dentro do Partido Democrata.

"Muitas pessoas estão a dizer que após a performance [no confronto], Joe Biden está a sair da corrida. Mas a verdade é que eu realmente não acredito, porque está com melhores resultados nas pesquisas do que qualquer um dos democratas de quem estão a falar," disse Trump num comício de campanha na Virgínia.