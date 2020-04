O presidente Donald Trump apresentou esta quinta-feira um plano para relançar a economia dos Estados Unidos em três etapas, após as restrições impostas pela pandemia do coronavírus que deixou mais de 31.000 mortos no país, informou a imprensa americana.

As diretrizes — contidas num documento entregue aos governadores, que foi divulgado pelo canal de televisão CNN e pela rádio pública NPR, entre outros veículos de media — sugerem que o presidente terá uma abordagem cautelosa para relançar a economia, com um retorno gradual das pessoas aos lugares públicos, mas sem especificar datas. Relativamente ao número de mortes, Donald Trump referiu acreditar que os Estados Unidos vão ter números mais baixos do que aqueles apontados pelas previsões mais otimistas. Contudo, disse que a morte de uma pessoa apenas é já um número elevado. Considerando que manter o país fechado "não é uma solução sustentável", presidente norte-americano fez um anúncio. "Vamos abrir o nosso país. Os americanos querem que aconteça", disse. Todavia, tal vai acontecer de forma gradual. "Não vamos abrir tudo ao mesmo tempo", garantiu, frisando que "alguns estados vão poder abrir mais cedo do que outros". Continuar a ler "Vamos recomeçar a nossa vida novamente, vamos rejuvenescer a economia novamente", afirmou Trump. A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 140 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 450 mil doentes foram considerados curados. Os Estados Unidos são o país com mais mortos (31.590) e mais casos de infeção confirmados (641 mil). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.