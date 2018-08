O Presidente norte-americano, Donald Trump, revogou o acesso a segredos de Defesa do ex-diretor da CIA (Agência Central de Informações) John Brennan, antigo conselheiro do Presidente democrata Barack Obama, frequentemente crítico do magnata republicano, anunciou esta quarta-feira, 15 de agosto, a Casa Branca.

Tal autorização, cuja revogação foi anunciada pela porta-voz do executivo Sarah Sanders, dá aos altos responsáveis que dele beneficiam acesso a informações sensíveis e confidenciais, mesmo depois de terem cessado funções. "Historicamente, os ex-chefes de inteligência e das agências que aplicam a lei foram autorizados a manter o acesso a informações confidenciais após o serviço governamental, para que pudessem consultar os seus sucessores", disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, ao ler o comunicado do presidente. "Neste ponto da minha administração, qualquer benefício que os altos funcionários recebam das consultas com Brennan é agora superado pelo risco que a sua conduta e comportamento erráticos representam", justificou Trump. Antigo diretor da CIA em exercício entre 2013 e 2017, John Brennan, continua a ser uma voz respeitada na arena política norte-americana, não poupando críticas a Trump. No mês passado, Brennan condenou o inquilino da Casa Branca, após o encontro deste, em Helsínquia, com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, durante o qual o multimilionário norte-americano adotou uma postura considerada demasiado conciliadora em relação ao dirigente do Kremlin. Brennan classificou a "performance" de Donald Trump na capital finlandesa como "nada menos que um ato de traição". "Não só as afirmações de Trump foram imbecis, como ele está totalmente nas mãos de Putin", escreveu o antigo diretor da CIA na sua conta da rede social Twitter. John Brennan reafirmou igualmente, em diversas ocasiões, a realidade de uma ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016, rejeitando as dúvidas avançadas por Trump sobre essa questão.