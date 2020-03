O presidente Donald Trump anunciou esta quarta-feira a suspensão por 30 dias de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos, com o objetivo de deter a propagação do novo coronavírus.

"Para evitar que cheguem novos casos ao nosso país, vou suspender todas as viagens da Europa para os Estados Unidos durante os próximos 30 dias", disse Trump num anúncio realizado em direto para o país a partir da Sala Oval, na Casa Branca . A decisão entrará em vigor no primeiro minuto de sexta-feira, abrange todos os estrangeiros que estiveram no espaço Schengen nos 14 dias anteriores (Portugal incluído), mas deixará de fora o Reino Unido. Outra decisão anunciada para conter a epidemia passou por um pedido ao Congresso para que "permita aos americanos uma redução imediata de impostos sobre os salários". O presidente informou também que vai adiar a cobrança de impostos a certas empresas e pessoas afetadas pela epidemia, uma medida que deve injetar mais de 200 mil milhões de dólares de liquidez na economia americana. Esta comunicação marca uma inversão na forma como o presidente americano tem lidado com o surto de Covid-19, hoje classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde