Donald Trump foi esta quinta-feira intimado a depor sobre o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021. A decisão surge após o comité da Câmara dos Representantes, que está a investigar a invasão, entender que há razões para ouvir o ex-presidente dos Estados Unidos.

Nesta que foi a 10ª audiência do caso, foram reveladas novas provas e vídeos que mostram como Donald Trump sabia que tinha perdido as eleições, mas "seguiu em frente com os esforços para anular os resultados, levando ao ataque no Capitólio", salientou o Comité.

"Ele é a única pessoa no centro da história do que aconteceu a 6 de janeiro, portanto queremos ouvi-lo. Uma intimação a um antigo presidente é uma ação muito séria", disse o presidente do painel democrata, o representante Bennie Thompson.

Refira-se que caso Donald Trump recuse falar poderá incorrer numa pena de um a 12 meses de prisão.