“Veremos se temos algo a anunciar talvez até terça-feira. Falarei com o Presidente Putin na terça-feira”, disse Trump aos jornalistas no avião presidencial, no domingo à noite.

“Foi feito muito trabalho no fim de semana. Queremos ver se conseguimos pôr fim a esta guerra”, acrescentou o chefe de Estado.

A Rússia também confirmou já esta manhã de segunda-feira que existirá uma conversa por telefone. "Esta conversa está efetivamente a ser preparada", declarou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

Embora a Rússia tenha falhado o objetivo inicial da invasão, lançada em fevereiro de 2022, de derrubar o Governo da Ucrânia e controlar o país, ainda controla grandes áreas do Estado vizinho.

Trump disse que as regiões ocupadas pela Rússia no leste da Ucrânia e as centrais elétricas irão parte das negociações.

“Falaremos sobre as terras. Falaremos sobre centrais elétricas”, disse o republicano.

Trump descreveu as negociações como sendo sobre “a divisão de certos ativos”.

Horas antes, o enviado norte-americano à Rússia disse que Trump irá reunir-se “esta semana” com Putin para discutir a situação da Ucrânia, avançou a agência de notícias France-Presse.

“Ainda há muito para discutir, mas penso que os dois presidentes vão ter uma discussão muito boa e positiva esta semana”, afirmou Steve Witkoff, em declarações à CNN, acrescentando que Moscovo, Kiev e Washington “querem que tudo isto acabe”.

Na sexta-feira, o Kremlin disse que Putin tinha entregado uma mensagem a Trump sobre a proposta do enviado norte-americano para um cessar-fogo na Ucrânia.

“Quando o senhor Witkoff fornecer todas as informações ao Presidente Trump, determinaremos o momento para uma conversa” entre os dois presidentes, afirmou na ocasião o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A Ucrânia concordou com uma trégua incondicional de 30 dias se a Rússia parasse com os ataques no leste do país.

Contudo, Putin não concordou com qualquer trégua e decidiu estabelecer condições maximalistas, como a Ucrânia ceder as cinco regiões anexadas unlateralmente pela Rússia, abandonar as ambições de Kiev de se juntar à NATO e desmantelar o atual Governo ucraniano.

Por sua vez, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, descreveu a conversa telefónica que teve com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, como promissora.

“É difícil negociar um fim duradouro para uma guerra enquanto os beligerantes disparam uns sobre os outros e é, por isso, que o presidente [Trump] quer um cessar-fogo”, acrescentou o chefe da diplomacia norte-americana.

Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, chegou a Moscovo na quinta-feira para apresentar aos russos o plano dos Estados Unidos para uma trégua de 30 dias.

*Com Lusa

(Artigo atualizado às 11h10)