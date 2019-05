Em comunicado, a rodoviária da Península de Setúbal adiantou que serão reforçadas as carreiras números 333, que liga o Vale da Amoreira, na Moita, à Gare do Oriente, em Lisboa, a 416, que transporta os passageiros entre as freguesias de Canha e Montijo, a 431, com ligação entre o Montijo e Lisboa e, ainda, a 435 que permite o transporte entre o Samouco, em Alcochete, e Lisboa.

No total, são “mais 17 circulações, por dia útil”, que têm o objetivo de “promover uma melhor mobilidade aos clientes”, segundo a TST.

De acordo com informação disponibilizada na página da empresa (www.tsuldotejo.pt), a carreira 333 passa a ter quatro novos horários durante as horas de ponta em dias úteis, entre as 06:00 e as 08:00 a partir do Vale da Amoreira, na Moita, e entre as 17:00 e as 19:00, na Gare do Oriente, em Lisboa.

Já na carreira 431, as partidas do Montijo mantêm-se iguais, mudando apenas alguns horários de Lisboa que anteriormente não funcionavam em agosto, entre as 16:00 e as 17:00. Também foram acrescentadas ligações às 19:15 e às 23:15.