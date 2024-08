Um tufão, que causou fortes chuvas na área de Tóquio e desencadeou avisos de aluimentos de terra no norte do Japão, afastou-se hoje da costa, em direção ao oceano Pacífico, disse a Agência Meteorológica do Japão.

As autoridades japonesas, que tinham identificado o Ampil como um “tufão poderoso”, disseram não terem sido registados grandes danos. A tempestade estava a afastar-se da costa oriental do Japão a 20 quilómetros por hora (km/h), com ventos sustentados de 162 km/h, indicou a agência meteorológica nipónica. Tóquio e as zonas limítrofes voltaram ao normal e os comboios de alta velocidade, cujos serviços tinha sido interrompidos entre Tóquio e Nagoya (centro), deixando milhares de passageiros retidos, retomaram as ligações esta manhã (hora local). No entanto, alguns comboios locais continuavam a registar atrasos e dezenas de voos continuavam suspensos. A eletricidade, que tinha faltado em mais de 5.000 habitações, foi restabelecida, exceto em cerca de 250 habitações nas províncias de Ibaraki e Tochigi, a nordeste de Tóquio, indicou a companhia responsável pelo fornecimento. O tufão deixou placas de sinalização, árvores, bicicletas e postes derrubados. Algumas praias estavam ainda interditas devido ao mar agitado e aos ventos fortes. Entretanto, as autoridades alertaram a população para a subida das temperaturas, que frequentemente se seguem às tempestades, prevendo 38º graus Celsius na região de Tóquio.