Em comunicado, o município especifica que o túnel será encerrado à circulação nas entradas pelo Campo da Vinha e Avenida António Macedo, mantendo-se apenas em funcionamento a circulação do tráfego rodoviário através do acesso pela Avenida Central, assim como os acessos indiretos a partir do parque de estacionamento da Avenida Central e do parque do Centro Comercial Liberdade Street Fashion.

A saída do parque de estacionamento do Campo da Vinha pela Avenida António Macedo manter-se-á em funcionamento, exceto durante a execução dos trabalhos nessa via.

A requalificação do túnel foi adjudicada por 5,2 milhões de euros.

Segundo o município, a intervenção visa a substituição dos revestimentos das paredes laterais e potenciar incrementos de segurança e conforto dos utilizadores do túnel, mediante a instalação ou substituição integrada de um conjunto de infraestruturas.

Aquele túnel rodoviário, com uma extensão de 1,15 quilómetros, assegura um dos principais acessos a Braga, desde a Circular Norte (Avenida António Macedo) e o centro da cidade (Avenida da Liberdade), e possui dois outros acessos localizados na Rua Conde de Agrolongo e na Avenida Central.

Inaugurado em 1997 e prolongado em 2009, numa extensão de 300 metros, o túnel, segundo a Câmara, “nunca sofreu qualquer intervenção de fundo”, tendo apenas sido alvo de “pequenas intervenções de conservação e manutenção”.

Com a intervenção que agora vai ter lugar, a Câmara pretende “não apenas reabilitar, mas modernizar o túnel, através da requalificação da rede de drenagem de águas pluviais, repavimentação das faixas de rodagem e substituição dos revestimentos das paredes e muros e das infraestruturas elétricas.

Serão também substituídos os sistemas de ventilação e desenfumagem e os sistemas de segurança e deteção de incêndio e da rede de iluminação pública.

Vai ainda ser atualizada a rede de combate a incêndios.

A requalificação inclui, igualmente, a instalação de uma rede de videovigilância e a instalação de controlo e contagem de tráfego.