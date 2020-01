"O Facebook eliminou o vergonhoso vídeo da página de Matteo Salvini no qual ele conversava com a família de Yassin pelo intercomunicador do apartamento", anunciou a advogada da família, Cathy La Torre.

Há uma semana, o líder do partido de extrema-direita Liga, que usa todos os meios de comunicação ao seu alcance para conquistar espaço, aproveitou as câmaras de televisão e os microfones das equipas que cobriam a campanha eleitoral para as regionais em Bolonha para vincular emigrantes às drogas.

Cercado de polícias e repórteres, Salvini foi guiada por uma moradora de um bairro popular da periferia de Bolonha até ao edifício em que vive a família tunisiana.

"Boa noite, posso entrar, por favor? Disseram-nos que faz parte do tráfico de drogas no bairro. Isto é verdade ou um erro?", perguntou Salvini diante do intercomunicador do apartamento da família, no qual tocou diversas vezes e ironizou as respostas.

"Tunisianos? Quem vende droga, o filho ou o pai?", perguntou Salvini aos seus interlocutores depois de desligar o aparelho.