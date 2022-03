Numa nota publicada na página na Internet, o executivo açoriano adianta que os Açores receberam a distinção, atribuída pela Green Destinations, na categoria “Descarbonização & Posicionamento da cadeia de abastecimento valor do destino”, numa cerimónia organizada em parceria com o Turismo de Portugal, I.P. e a GLP Films, que decorreu na sexta-feira na ITB Berlim, “a maior feira de viagens e turismo do mundo”.

“Os Açores foram premiados em virtude das boas práticas de eficiência energética em toda a região e, em especial, pelo exemplo da ilha Graciosa, designada por ilha modelo”, lê-se na nota.

O executivo açoriano sublinha que esta distinção é, também, o resultado do trabalho de aposta e “promoção das energias renováveis e dos investimentos e iniciativas que visam promover a eficiência energética e a redução das emissões de gases com efeito de estufa”.

Realçando a aposta do arquipélago no desenvolvimento da produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, o executivo frisa que na ilha Graciosa “estes esforços merecem destaque pela adoção de diversas medidas a nível do transporte terrestre sustentável”, através do investimento num autocarro elétrico e na adoção de um sistema de ‘bike sharing’ (de bicicletas elétricas), do autoconsumo em energia limpa, assim como da otimização da rede elétrica.

“A atribuição do prémio People ‘s Choice 2022 comprova e reforça o posicionamento estratégico da Região Autónoma dos Açores como um destino turístico sustentável, formalmente certificado de acordo com os critérios do Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC), e demonstra o alinhamento da região com as orientações estratégicas da União Europeia para o desenvolvimento futuro do turismo”, sublinha o Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A Green Destinations é entidade acreditada pelo Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC) que reconhece as boas práticas de desenvolvimento sustentável de destinos turísticos, tendo já distinguido os Açores “em diversas ocasiões”, lê-se ainda na mesma nota.