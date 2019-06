“Este prémio atribuído ao setor do Mar, fruto da estratégia para o aumento da competitividade portuária e traduz o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no reforço da importância da economia azul para o nosso país”, salientou a governante em comunicado.

O Terminal de Cruzeiros de Lisboa teve a seu lado para a nomeação de melhor porto de cruzeiros da Europa as cidades de Antalya, Barcelona, Copenhaga, Kusadasi, Amesterdão, Heraklion, Istambul, Marselha, Pireus, Southampton, Split e Veneza.

É também com “muito orgulho” que a APL – Administração do Porto de Lisboa, recebe a notícia de mais este prémio que constitui mais uma prova do reconhecimento internacional da cidade de Lisboa e do empenho que o Porto de Lisboa, a LCP - Lisbon Cruise Port e os agentes económicos têm tido em promover Lisboa como um dos mais privilegiados destinos para os navios e passageiros de cruzeiro, refere no comunicado a entidade portuária.