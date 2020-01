Scott Morrison falava aos jornalistas no final de uma deslocação à ilha Kangaroo, a sudoeste de Adelaide, no estado do Sul da Austrália, onde os fogos destruiram mais de um terço da região e mataram um elevado número de animais.

Morrison reiterou o apelo feito por governos estaduais para que o apoio aos afetados seja feito com dinheiro, e não comida ou roupa, deixando um alerta para os possíveis riscos adicionais, a partir do fim de semana, com a previsão de subida das temperaturas.

O chefe do Governo aproveitou ainda para deixar um apelo aos cidadãos australianos que cancelaram as férias devido aos fogos e estão a pedir a devolução de dinheiro gasto.

“Pelo menos vejam se podem não pedir já as devoluções porque os operadores estão a sentir um grande impacto. Negócios neste setor estão a sofrer e não vão conseguir responder de imediato a todos os pedidos”, disse.

“Sei que nem todos o podem fazer, mas se puderem esperar para fazer as vossas visitas mais tarde, façam-no”, sublinhou.

Morrison disse ser crucial apoiar o setor turístico neste momento, quando é época alta na Austrália, e que esse pode ser o contributo a fazer depois dos fogos.