Segundo os autores, as atividades primárias da fileira são as mais dominantes em termos de emprego, sendo que as industriais geram mais volume de negócios. “No tocante à evolução pós-crise (2012-16), observa-se uma dinâmica de crescimento global da fileira bastante interessante (+20% em termos acumulados). A aquicultura foi a atividade que mais cresceu”, referiram os autores.

A fileira da pesca, aquicultura e indústria do pescado tem também um peso relevante na Economia do mar, incluindo “cerca de 4.422 empresas, que empregam aproximadamente 20 mil trabalhadores e geram um volume de negócios de 1,7 mil milhões de euros, um VAB de 238 milhões de euros e um nível de investimento que ronda os 53 milhões de euros anuais”, avançou o estudo.

Segundo os autores deste trabalho, “o turismo costeiro e, em menor escala, o turismo marítimo são os segmentos turísticos com mais história em Portugal, tendo sido responsáveis pelo primeiro grande ‘boom’ do turismo em Portugal”.

“No seu conjunto, as atividades da fileira do turismo e lazer ligado ao mar empregam aproximadamente 72 mil pessoas, geram cerca de 4,5 mil milhões de euros de volume de negócios anual e cerca de 1,7 milhões de euros de VAB [Valor Acrescentado Bruto]”, adiantou o estudo, que se refere a dados de 2016.

Por sua vez, a fileira dos transportes marítimos, portos e logística conta com cerca de 379 empresas, 4.780 trabalhadores, um volume de negócios de 986 milhões de euros, um VAB de 439 milhões de euros e um nível de investimento de cerca de 87 milhões de euros por ano.

No caso dos portos, o de Lisboa é o que mais emprega, com 642 trabalhadores (em 2016) e um volume de negócios de 104 milhões de euros. O VAB mais elevado cabe aos portos de Sines e Algarve (que têm uma administração comum), com 112,1 milhões de euros e uma faturação de 144,5 milhões de euros.

Por fim, na fileira da construção, manutenção e reparação naval atuam 339 empresas, que geram aproximadamente 336 milhões de euros de faturação anual e empregam diretamente cerca de três mil trabalhadores. O VAB atinge os 105 milhões de euros e o investimento 19 milhões.

Economia do mar emprega quase 100 mil pessoas em Portugal

O relatório, da autoria das consultoras EY e Augusto Mateus & Associados, focou-se em quatro áreas que considera "chave" (pesca, aquicultura e indústria do pescado; transportes marítimos, portos e logística; construção, manutenção e reparação naval; turismo e lazer ligado ao mar) e concluiu que são "responsáveis em Portugal por cerca de 99,4 mil empregos, 7,5 mil milhões de euros de volume de negócios anual e 2,6 mil milhões de euros de VAB [Valor Acrescentado Bruto]".

Estes valores, refere o relatório, "correspondem a cerca de 2,7% do emprego e 3,1% do VAB gerado anualmente pelo setor empresarial" do país.

O trabalho, que contabilizou dados até 2016, detalha ainda que o segmento mais relevante é o do turismo e lazer, seguindo-se a pesca, aquicultura e indústria do pescado e a fileira dos transportes marítimos, portos e logística.

"Entre 2009 e 2016, a economia do mar em Portugal apresentou um crescimento acumulado de 29% do VAB, comparado com o crescimento de 6,7% verificado para o PIB [Produto Interno Bruto] nacional no mesmo período", garantiu o estudo.

Para os autores do estudo, Portugal tem "um potencial muito elevado e ainda por explorar nesta área", tendo em conta que detém uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas a nível mundial.

"Esta vasta área poderá ser explorada para as mais diversas atividades da Economia do mar como, por exemplo, a produção 'offshore' de energia ou a aquicultura marítima (que necessitam de espaço), assim como ao nível da exploração dos recursos naturais que nela residem (minerais ou material biológico)", referiu o documento.

A localização geográfica do país também pode ser uma vantagem, segundo os autores, e poderá "ser um elemento decisivo na afirmação europeia e, possivelmente, global, de Portugal ao nível do transporte marítimo internacional e da logística".

O trabalho caracteriza também a economia do mar a nível mundial, citando um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que contabiliza em 1,5 biliões de dólares o VAB deste segmento, ou seja, cerca de 2,5% do PIB mundial. O setor é responsável por mais de 31 milhões de postos de trabalho, o que representa 1% a 1,5% do total mundial.

"A economia do mar incorpora um vasto rol de atividades diversas, incluindo, por exemplo, o 'offshore oil& gas', que se destaca em termos de importância relativa no VAB (33,6% do total), bem como a pesca marítima industrial, que se destaca em termos de emprego (35,1%), cuja relevância supera de longe a relevância do VAB (1,4%)", detalharam os autores.

A Europa e a Ásia são as regiões com maior peso neste segmento, garantiu este relatório.

O estudo será hoje apresentado em ílhavo, nas Jornadas Millennium Empresas.