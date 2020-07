O ato simbólico traduz uma estratégia em que a região do Alto Minho aposta e que passa por afirmar-se como um destino de excelência para aqueles que procuram opções de turismo e lazer ligados à natureza já em 2020.

Os concelhos da região - Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira - estão a desenvolver em rede um conjunto de ações que visam a sensibilização e capacitação dos agentes locais para as regras e cuidados a ter em tempo de pandemia, assim como para a avaliação das potencialidades que o turismo náutico pode ter no crescimento e desenvolvimento económico da região.

O Alto Minho é uma das regiões destacadas com o selo QualityCoast, um programa que sinaliza, a nível mundial, um conjunto de regiões que partilham os valores de preservação e sustentabilidade ambiental, requalificação patrimonial, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável do turismo. A par disso, a região foi ainda destacada entre os 100 Melhores Destinos verdes do Mundo e, desde 2015, possui o galardão CETS - Carta Europeia de Turismo Sustentável, outorgado pela Federação Europeia de Parques Nacionais e Naturais – Federação EUROPARC aos espaços protegidos e/ou classificados que se comprometem a desenvolver um turismo de qualidade.

No âmbito do posicionamento enquanto destino de turismo náutico, a região criou a marca Blueways com a qual comunica as valências associadas ao turismo de natureza e aos desportos náuticos.

‘O papel do turismo náutico no destino Alto Minho’ foi precisamente o tema do debate que juntou José Maria Costa (Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho), Vitor Dias (Diretor Regional IPDJ- Instituto Português do Desporto e Juventude), Carlos Rodrigues (Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo), António José Correia (Presidente Fórum Oceano), Inácio Ribeiro (Vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal) e Júlio Pereira (Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho) e que foi moderado por Rute Sousa Vasco, diretora do SAPO24. Uma conversa que teve lugar no a bordo do Gil Eanes, em Viana do Castelo, onde funciona o Centro de Mar.