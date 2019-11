De acordo com Vítor Costa, diretor-geral da Associação de Turismo de Lisboa (ATL), entidade responsável pela reabilitação, hoje apresentada, esta custará 27 milhões de euros, dos quais foram “já aprovados 16 milhões pela Câmara de Lisboa provenientes de taxas turísticas e 11 milhões serão assegurados pela ATL”.

O projeto de renovação da Frente Ribeirinha de Lisboa acompanha a margem direita do rio Tejo entre Santa Apolónia e o Cais do Sodré com o objetivo de “criar condições para a atividade marítimo-turística, para o transporte público fluvial entre as duas margens” e ainda a criação de espaços de lazer e culturais, além de lojas e restauração.

Segundo o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, o megaprojeto vai mudar o relacionamento dos lisboetas e dos turistas que visitam a cidade com o Tejo.

O plano integra vários projetos interligados, como a reconstrução do Muro das Namoradeiras, a retirada do aterro e a recuperação do traçado original do Cais das Colunas, cujas obras já estão em curso, a criação de um Cais de Apoio à Atividade Náutica e a reabilitação do pontão da Doca da Marinha.