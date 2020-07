Dados divulgados pela Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) esta quarta-feira passada, referem que o turismo em Portugal pode perder quase 12,4 mil milhões de euros face ao impacto causado pela pandemia de covid-19. Os dados das Nações Unidas indicam que “destinos populares da Europa e da América do Norte, incluindo França, Grécia, Itália, Portugal, Espanha e Estados Unidos, podem perder milhares de milhões de dólares devido à queda drástica no turismo internacional”.

“É uma situação que nos preocupa bastante e que vai ao encontro daquilo que é a realidade, ou seja, daquilo que a procura tem demonstrado. Nós tivemos o mês de março com uma quebra de 60%, no mês de abril tivemos uma quebra de 95%. Iniciámos a retoma em maio de forma muito tímida. Junho começou a animar ligeiramente com o mercado nacional e julho poderá animar mais com o mercado espanhol. A partir daqui e até dezembro estamos a fazer futurologia”, declarou Luís Pedro Martins, em entrevista telefónica à agência Lusa.

Questionado sobre a estimativa das Nações Unidas, o presidente da Entidade Regional da Turismo do Porto e Norte, classificou-a de “razoável”, mas que poderá ser contrariada com “uma retoma melhor do que aquela que o estudo está a prever”.

“Continuamos bastante preocupados com o futuro e, ao dia de hoje, ainda não conseguimos percecionar a verdadeira dimensão deste problema. No entanto, e nalgumas conversas que vamos mantendo com a Confederação de Turismo, esses números apontam para um número próximo daquela que é também a interpretação que está a fazer”, referiu.