De acordo com os dados preliminares da atividade turística, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2023, comparando com 2019, os hóspedes aumentaram 10,7% e as dormidas 10,0% (+10,7% nos residentes e +9,6% nos não residentes).

As dormidas dos mercados externos predominaram (69,7% do total de dormidas em 2023), totalizando 53,8 milhões, e registaram um crescimento mais expressivo (+14,9%), enquanto o mercado interno contribuiu com 23,4 milhões de dormidas (+2,1%).