Segundo o oficial de serviço ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), a agressão ocorreu cerca das 18:00, no restaurante McDonald’s na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa, quando a vítima se encontrava na fila para a caixa registadora.

De acordo com os testemunhos oculares relatados à PSP, a mulher, de 21 anos, estava na fila para adquirir alimentos quando um homem, que alegou desconhecer, lhe deu uma facada nas costas, provocando-lhe uma ferida pouco profunda, mas extensa, com perto de 30 centímetros. O suspeito colocou-se em fuga, estando as autoridades à sua procura.

A jovem descreveu o agressor como um homem alto, com cerca de um metro e oitenta, vestido com ganga e de cabelo curto.

A polícia está agora a investigar a ocorrência, a recolher testemunhos e irá consultar as imagens de videovigilância do estabelecimento para tentar identificar e posteriormente localizar o atacante, admitindo que este possa sofrer de problemas psicológicos, já que parece não existirem motivos para o ato.