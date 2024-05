A hipótese da causa foi mencionada pelo comandante do corpo de bombeiros da cidade de Palma de Mallorca, Eder García, ao falar sobre o desabamento ocorrido na noite de quinta-feira no Medusa Beach Club, em frente ao Mar Mediterrâneo.

O primeiro andar do restaurante desabou no térreo e este caiu no subsolo, "local em que estavam mais vítimas", disse García.

"Temos a confirmação de 20 vítimas, quatro delas fatais e as demais em diferentes estados", informou García, ao início da manhã.

"As vítimas são duas mulheres alemãs, de 20 e 30 anos, uma trabalhadora espanhola de 23 anos e um senegalês de 44 anos", disse à AFP uma fonte da Polícia Nacional.

O vice-prefeito de Palma de Maiorca, Javi Bonet, explicou que as cidadãs alemãs "estavam de férias" e, segundo a imprensa local, o senegalês morava na ilha.

De acordo com o jornal local Última Hora, o senegalês e um compatriota salvaram uma pessoa do afogamento na praia em 2017, uma história que teve ampla cobertura na imprensa local.