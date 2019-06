O pessoal turco do consórcio internacional que fabrica os F-35 será substituído e serão anulados em simultâneo os contratos de subempreitada das empresas turcas envolvidas na construção do aparelho.

Na sua carta, o ministério da Defesa turco disse ter insistido na “importância de continuar a trabalhar para uma solução” e de “manter um diálogo baseado no respeito e amizades mútuas”.

No decurso de um contacto telefónico com Shanahan na semana passada, e de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa então divulgado, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, “insistiu na formulação inadequada” do ultimato e considerou que “não está em conformidade com o espírito da Aliança” atlântica, da qual os dois países são Estados-membros.

Apesar dos avisos norte-americanos, a Turquia insiste que não vai recuar na compra dos S-400 russos.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou este fim de semana que os mísseis russos vão começar a chegar à Turquia “na primeira metade de julho”.