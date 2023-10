“Um dos dois terroristas, que carregavam bombas, fez-se explodir à porta do Ministério e o outro foi morto com um tiro na cabeça antes de ter oportunidade de fazer o mesmo”, declarou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, aos jornalistas.

O ministro turco acrescentou que dois polícias ficaram feridos e estão a receber cuidados médicos, mas não correm risco de morte.

Yerlikaya não atribuiu o ataque a qualquer grupo específico, apenas prometeu que o Governo continuará a lutar de forma decisiva contra “todos os tipos de terrorismo e crime organizado”.

O ministro turco alertou que as imagens do ataque não devem ser divulgadas nas redes sociais e que está a ser aberta uma investigação judicial contra quem realizar publicações do atentado.

Vários jornalistas turcos divulgaram na rede social X (antigo Twitter) vídeos do incidente supostamente gravados por câmaras de segurança. Nas imagens, é possível observar uma carrinha ligeira a parar diante do Ministério do Interior turco. Dois homens saem do veículo, um dos atacantes coloca-se em posição de disparar diante do carro quando se ouve uma grande explosão.

Segundo o jornal turco Sabah, o carro já foi identificado e pertence a um veterinário da província de Kayseri, cerca de 300 quilómetros a sudeste de Ancara.

“Os terroristas nunca alcançarão os seus objetivos”, disse hoje o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ao parlamento, poucas horas depois do ataque.

“Os vilões que ameaçam a paz e a segurança dos cidadãos não alcançaram os seus objetivos e nunca os alcançarão”, acrescentou ainda Erdogan.