“A Rússia prometeu que as Unidades de Proteção do Povo [YPG, as milícias curdas sírias] não estarão do outro lado da fronteira”, referiu Mevlüt Çavusoglu em entrevista à BBC em Ancara.

No domingo, as milícias curdas chegaram a acordo com as forças leais ao Presidente sírio Bashar al-Assad, que recebe o apoio do Kremlin, para travar a incursão militar turca no nordeste sírio, iniciada em 09 de novembro com o objetivo de criar uma “faixa de segurança” com 30 quilómetros de profundidade, e onde eventualmente Ancara pretende instalar parte dos cerca de três milhões de refugidos sírios.

“Se a Rússia, acompanhada pelo exército sírio, eliminar as YPG da região, não nos oporemos”, declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros turco.

Uma delegação de Moscovo, liderada pelo enviado russo para a Síria Aleksandr Lavrentyev, reuniu-se hoje em Ancara com o porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin, para abordar a situação no nordeste da Síria.

“Os dois países concordaram em impedir a ameaça que representam todos os grupos terroristas, incluindo as YPG e o [grupo ‘jihadista’] Estado Islâmico], asseguraram fontes da presidência à agência Anadolu.