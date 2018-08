O presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou neste sábado que a Turquia não se entregará aos Estados Unidos, prosseguindo assim o confronto com Washington que precipitou a queda vertiginosa da lira turca nos últimos dias.

"Não nos entregaremos aos que se apresentam como nossos sócios estratégicos, enquanto que se esforçam por nos fazer um objetivo estratégico", afirmou Erdogan num congresso do seu partido conservador islâmico, o AKP, em Ancara.

"Alguns acham que podem nos ameaçar com a economia, as sanções, as taxas de câmbio, as taxas de juros e a inflação. Descobrimos as suas artimanhas e os desafiaremos", acrescentou.

Estas declarações acontecem num momento em que os Estados Unidos e a Turquia, aliados na NATO, atravessam uma crise diplomática.

As diferenças acentuaram-se por causa de um pastor americano detido em prisão domiciliar na Turquia, acusado de terrorismo e espionagem. Washington exige a sua libertação imediata e impôs sanções contra os ministros Interior e Justiça da Turquia, acusados de desemprenhar um papel central na prisão do religioso.

Ancara respondeu com medidas similares e a escalada das tensões provocou a queda da moeda turca na semana passada, arrastando outras divisas de países emergentes.