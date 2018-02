As forças turcas e os seus aliados avançaram no enclave curdo de Afrine, no noroeste da Síria, e controlaram 75 cidades e localidades, controlando agora 132 quilómetros da zona fronteiriça entre a Síria e a Turquia.

De acordo com a Organização Não Governamental (ONG) Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a Síria tem sob controlo mais de 20% das zonas rurais deste enclave curdo no país.

Apesar da aprovação de uma resolução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que decreta uma trégua de 30 dias na região, os confrontos e os bombardeamentos continuaram esta manhã entre as forças turcas e as fações armadas sírias, de um lado, e a milícia curdosíria Unidades de Proteção Popular (YPG).

A Turquia lançou uma ofensiva em Afrine no passado dia 20 de janeiro contra a YPG, um grupo que considera terrorista devido aos seus vínculos com a guerrilha curda presente no seu território, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).