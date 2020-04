Segundo a agência de notícias EFE, a saída “espetacular” do chefe da máfia ultranacionalista Alaattin Çakici da prisão, na quinta-feira em Ancara, escoltado por centenas de automóveis com seguidores, foi criticada na sexta-feira por representantes da oposição e organismos de direitos humanos.

Estes alertaram que o governo conservador islamita do presidente Recep Tayyip Erdogan usa a pandemia como desculpa para libertar da prisão adeptos vinculados com membros do Executivo e seus aliados.

Çakici, de 67 anos, estava na prisão desde 2004 por delitos relacionados com crime organizado e lavagem de dinheiro, mas também tinha sido condenado pela participação no assassínio de 40 pessoas e pelo homicídio da sua própria ex-mulher.