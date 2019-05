“Não haverá renegociação” do acordo de saída do Reino Unido, afirmou Jean-Claude Juncker aos jornalistas à entrada para um Conselho Europeu informal, em Bruxelas, no qual os chefes de Estado e de Governo dos 28 vão iniciar as discussões sobre as nomeações para os cargos de topo da União Europeia (UE).

Nas declarações aos jornalistas, Jean-Claude Juncker deu conta de que iria ter uma breve reunião bilateral com Theresa May à margem da cimeira.

Entretanto, e através da rede social Twitter, Donald Tusk partilhou uma fotografia dando também conta de uma reunião com Theresa May.

May anunciou na semana passada que vai demitir-se a 7 de junho, desencadeando uma eleição interna para a liderança do partido Conservador que deverá determinar um sucessor, que deverá entrar em funções antes do final de julho.