Numa reunião digital com jornalistas, a empresa liderada por Dara Khosrowshahi indicou que as novas medidas de proteção contra a covid-19 serão obrigatórias em quase todos os seus mercados: EUA, Europa, México, Canadá e grande parte da América Latina e Ásia.

A Uber já tinha recomendado o uso de máscara aos seus motoristas, mas agora vai longe e obriga-os a tirar uma foto com ela colocada, devendo a mesma ser partilhada no aplicativo antes da entrada de passageiros no veículo.

Quanto aos utilizadores da plataforma, não estão obrigados a tirar uma foto, mas devem usar máscara, sem a qual a Uber recomendou aos seus motoristas o cancelamento das viagens.

A empresa sediada em San Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, também recomendou que as janelas dos veículos sejam mantidas abertas durante as viagens para melhorar a circulação de ar, limitando a três o número de passageiros que podem andar em cada veículo, todos no banco traseiro da viatura.

A Uber anunciou na semana passada perdas de 2.946 milhões de dólares (cerca de 2.720 milhões de euros) entre janeiro e março, coincidindo com o início da pandemia global da covid-19, um número três vezes maior do que os 1.016 milhões (930 milhões de euros) que perdeu no mesmo período do ano passado.